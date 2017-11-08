Десятки дорог в Каталонии перекрыты участниками акции протеста

08 ноября 2017, 15:23
Фото: ТАСС/Zuma/Matthias Oesterle
Активисты перекрыли несколько десятков дорог и железнодорожных путей в Каталонии, где проходит день всеобщей забастовки. В планах митингующих – заблокировать трассы, ведущие в Барселону.
На данный момент перекрыто 35 дорог. Каталонская полиция пытается вытеснить людей с проезжих частей, а дорожные службы призывает водителей отказаться от поездок на автомобилях, сообщает РИА Новости.
Общественный транспорт ходит в штатном режиме, за исключением поездов ближнего сообщения – некоторые пути перекрыты протестующими. Также участники митинга заняли здание вокзала в Жироне.
Активисты требуют освободить задержанных политиков. Забастовка 8 ноября станет первой из серии акций под названием "Неделя свободы". Многочисленный митинг сторонники независимости планируют также провести 11 ноября.
Ранее в Бельгии задержали экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четверых бывших советников правительства региона. По решению следственного судьи их могут поместить в тюрьму.
Также сообщалось, что Пучдемон добровольно сдался бельгийской полиции, явившись в полицейский участок в Брюсселе.
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