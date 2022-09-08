Мишустин поручил подписать с ЛНР соглашение о признании ученых степеней и ученых званий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки РФ подписать с Луганской Народной Республикой соглашение о взаимном признании ученых степеней и ученых званий. Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что Россия и ЛНР будут развивать сотрудничество в научной сфере. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании ученых степеней и ученых званий.

Проект такого соглашения уже согласовали с МИД РФ и предварительно проработали с представителями ЛНР.

Сейчас признание ученых степеней и званий ЛНР требует проведения экспертизы Минобрнауки. Подписание соглашения позволит признавать их автоматически, что откроет возможность для совместной работы научных кадров России и ЛНР и повысит мобильность ученых.

В июне сообщалось, что Россия и ДНР будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Аналогичное соглашение прорабатывается с Луганской Народной Республикой. Это позволит снизить административные барьеры в сфере признания дипломов и ученых степеней.