Госдеп США намерен отказаться от политики "око за око" в отношениях с РФ

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США рассчитывают на улучшение отношений с РФ, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Хизер Науэрт, сообщает "Газета.ру".

"Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшились. Мы не хотим продолжения этого дипломатического "око за око", – сказала дипломат. Науэрт отметила, что у двух государств есть множество сфер для сотрудничества.

Ранее власти США потребовали от России закрыть до 2 сентября диппредставительство в Сан-Франциско, а также в зданиях в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Это стало ответной мерой на высылку американских дипломатов из России.

В МИД РФ назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом", и пригрозили обратиться в суд. Возмущение со стороны российского ведомства вызвали также обыски в здании диппредставительства в Сан-Франциско.

В США, в свою очередь, назвали информацию об обысках ложью, заявив что имел место плановый осмотр, уже после того, как дипломаты завершили свою работу.

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