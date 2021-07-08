Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

"Сегодня в России мы отмечаем День семьи, любви, верности. Я поздравляю с этим замечательным праздником вас и ваших близких. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях", – сказал российский лидер в ходе встречи с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Он также призвал жителей России беречь традиции и ценности, согласно которым поддержка родных и близких – главная опора в жизни любого человека.

Ранее стало известно, что более 300 пар заключат брак в столичных ЗАГСах в День семьи, любви и верности. Как уточняется, торжественные церемонии пройдут во Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС.

Столичных молодоженов ждут поздравительные речи ведущих, тематические подарки и украшенные залы. Также в этот день состоится онлайн-чествование одновременно 11 пар юбиляров супружеской жизни, которые являются участниками проекта "Московское долголетие".