Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.
"Сегодня в России мы отмечаем День семьи, любви, верности. Я поздравляю с этим замечательным праздником вас и ваших близких. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях", – сказал российский лидер в ходе встречи с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена".
Он также призвал жителей России беречь традиции и ценности, согласно которым поддержка родных и близких – главная опора в жизни любого человека.
Ранее стало известно, что более 300 пар заключат брак в столичных ЗАГСах в День семьи, любви и верности. Как уточняется, торжественные церемонии пройдут во Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС.
Столичных молодоженов ждут поздравительные речи ведущих, тематические подарки и украшенные залы. Также в этот день состоится онлайн-чествование одновременно 11 пар юбиляров супружеской жизни, которые являются участниками проекта "Московское долголетие".
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