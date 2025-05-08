Лимон, ягоды и пирожки подали к чаепитию Путина и Си Цзиньпина в Кремле

Фото: kremlin.ru

Лимон, ягоды и пирожки подали к чаепитию Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которое прошло в Кремле. Об этом сообщило РИА Новости.

На стол к лидерам стран поставили чайники на свечке с двуглавым орлом, сухофрукты и орехи. После чая Путин и Си Цзиньпин провели беседу тет-а-тет.

Переговоры президента РФ и председателя КНР прошли в Кремле 8 мая. Они продлились более 7 часов. После завершения встречи Путин проводил своего коллегу до автомобиля и помахал ему на прощание.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Также РФ и КНР рекомендовали отказаться от менталитета холодной войны и "игр с нулевой суммой" странам, которые обладают ядерным оружием. При этом стороны с сожалением обратили внимание на то, что миролюбивых подходов на практике придерживаются не все государства ядерной "пятерки".

