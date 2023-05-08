В Кремле прокомментировали слова Зеленского об объявлении 9 мая на Украине Днем Европы

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Москва считает, что на Украине присутствует большое количество людей, для которых День Победы является священным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в стране живут ветераны, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также их родные и близкие, для которых этот день стал святым.

До этого Владимир Зеленский утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая. Также он подал в Верховную раду законопроект, которым предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал отмену празднования Дня Победы на Украине. Парламентарий напомнил, что ранее на Украине стремились запретить русский язык, а затем начали сносить памятники освободителям страны.

Он отметил, что народы России, Белоруссии и Украины пострадали в период Великой Отечественной войны значительно больше всех других стран.

Праздничные мероприятия пройдут 8 мая по всей Москве