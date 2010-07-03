В ГД опровергли введение налога на весельные и моторные лодки

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Информация о введении Госдумой налога на весельные и моторные лодки в России не соответствует действительности. Об этом говорится на странице нижней палаты парламента в социальной сети "ВКонтакте".

В сообщении указывается, что ранее СМИ распространили информацию о введении налога на весельные и моторные лодки мощностью пять лошадиных сил. Поправки в ст. 358 Налогового кодекса РФ якобы были введены 4 апреля.

В Госдуме подчеркнули, что налогом в России облагаются лишь плавучие средства, которые зарегистрированы в установленном порядке. Он определяется кодексом внутреннего водного транспорта РФ.

При этом регистрации не подлежат суда массой до 200 килограммов и мощностью двигателей до восьми киловатт включительно. Кроме того, налогом не облагаются парусные суда длиной менее девяти метров, на которых не оборудованы места для отдыха, а также беспалубные несамоходные суда длиной менее 12 метров.

"Таким образом, информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности", – резюмировали в Госдуме.

