В России вступил в силу запрет на "сухой алкоголь"

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Во вторник, 8 января, в России вступили в силу поправки, запрещающие "сухой алкоголь". Теперь незаконным является производство и оборот продукции "в виде сухого вещества", из которой получают "продукцию в жидком виде и содержащую в своем составе более 0,5% этилового спирта", передает РИА Новости.

Как отмечается, опасностью "сухого алкоголя" является то, что потребитель может самостоятельно менять дозировку. В связи с этим, продукция может быть опасна для здоровья и вызывать отравления.

Ранее сообщалось, что новый закон соответствует государственной политике РФ в области здорового питания на период до 2020 года.

Накануне Нового года МВД составило рейтинг самого контрафактного алкоголя. Оказалось, что чаще всего мошенники подделывают водку, виски и шампанское. В 2018 году было выявлено 77 тысяч правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя.