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12:32

МВД составило топ алкоголя-контрафакта

безопасность

12:32

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Фото: depositphotos/nikitos1977

В России мошенники чаще всего подделывают водку, виски и шампанское, сообщил заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Сергей Смирнов.

"Водка больше всего подвержена подделкам. Бутлегеры подделывают и виски – то, что пользуется спросом, подделывают шампанское, которое также пользуется спросом, особенно сейчас, в предстоящие новогодние праздники", – приводит слова Смирнова РИА Новости.

По его словам, другой алкоголь также подделывают.

За 2018 год, как отметил Смирнов, выявили 77 тысяч правонарушений, которые связаны с незаконным оборотом алкоголя. В связи с этим возбудили более пяти тысяч уголовных дел, а также составили более 70 тысяч протоколов об административных правонарушениях.

Ранее специалисты Роскачества исследовали российское игристое вино в рамках проекта "Винный гид России". В ходе первого этапа исследования выяснилось, что достойные российские игристые вина можно купить и в ценовой категории до 500 рублей. Также в Роскачестве дали рекомендации по выбору игристого напитка.

безопасность

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