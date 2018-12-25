Роскачество назвало лучшие игристые вина

Специалисты Роскачества исследовали российское игристое вино в рамках проекта "Винный гид России". В ходе первого этапа исследования выяснилось, что достойные российские игристые вина можно купить и в ценовой категории до 500 рублей, говорится на сайте организации.
Как уточняется, дегустационная комиссия дала оценку выше среднего более 76% исследованных игристых вин. В исследовании участвовали более 300 торговых марок вина, 50 из которых – игристые.
"Эксперты Роскачества также пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей. Качественные вина по такой цене выпускаются по технологии вторичного брожения в больших емкостях производителями, обладающими площадью виноградников более тысячи гектаров", – говорится в сообщении.
Эксперты оценивали вина из Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области в ценовой категории от 200 до 1000 рублей.
Также в Роскачестве дали рекомендации по выбору игристого напитка. Если на лицевой части этикетки нет надписи "игристое вино" или "российское шампанское", нужно перевернуть бутылку и найти мелкий шрифт на контрэтикетке.
Дело в том, что это может оказаться "винный напиток газированный", в котором вина будет в лучшем случае половина объема. Внешнее сходство с игристым вином часто вводит покупателей в заблуждение.
Если к названию "игристое вино" или "жемчужное вино" добавлена надпись "Защищенного географического указания" или "Защищенного наименования места происхождения", это говорит о том, вино изготовлено из винограда конкретного региона в РФ.
Ранее кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, как после застолья с алкогольными напитками чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января. Врач рекомендовала "не выпивать с самого утра, провожая старый год", а также "хорошо поесть за три-четыре часа до застолья".
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