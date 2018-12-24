Врач рассказала о способах избежать похмелья в Новый год

Кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, как после застолья с алкогольными напитками чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января.
По словам медика, "самый простой совет – не пить совсем", так как "залог отличного настроения и веселого праздника – это радость общения с близкими и родными людьми".
Тем, кто предпочитает алкоголь, врач рекомендовала "не выпивать с самого утра, провожая старый год", а также "хорошо поесть за три-четыре часа до застолья".
Шастина также отметила, что во время праздничного застолья не стоит ограничиваться закусками, нужно плотно и с аппетитом есть новогодние блюда, передает РИА Новости.
Кроме того, хороший способ избежать плохого самочувствия после новогодней ночи – не мешать алкогольные напитки.
"Здесь надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты – водка, виски, джин, виноградные – вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные", – указала Шастина.
В напитки также можно добавить лед или разбавить водой. Однако для этих целей не стоит использовать газировку.
Роскачество ранее дало советы по выбору шампанского к Новому году. В частности, организация призвала россиян обратить внимание на отличия "игристых винных напитков" и настоящего шампанского.
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