Врач рассказала о способах избежать похмелья в Новый год

Фото: depositphotos/Elisanth

Кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, как после застолья с алкогольными напитками чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января.

По словам медика, "самый простой совет – не пить совсем", так как "залог отличного настроения и веселого праздника – это радость общения с близкими и родными людьми".

Тем, кто предпочитает алкоголь, врач рекомендовала "не выпивать с самого утра, провожая старый год", а также "хорошо поесть за три-четыре часа до застолья".

Шастина также отметила, что во время праздничного застолья не стоит ограничиваться закусками, нужно плотно и с аппетитом есть новогодние блюда, передает РИА Новости.

Кроме того, хороший способ избежать плохого самочувствия после новогодней ночи – не мешать алкогольные напитки.

"Здесь надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты – водка, виски, джин, виноградные – вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные", – указала Шастина.

В напитки также можно добавить лед или разбавить водой. Однако для этих целей не стоит использовать газировку.

Роскачество ранее дало советы по выбору шампанского к Новому году. В частности, организация призвала россиян обратить внимание на отличия "игристых винных напитков" и настоящего шампанского.