В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков к Новому году

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что при выборе алкоголя следует отдать предпочтение белому сухому вину.

По его словам, оно нанесет наименьший вред организму. При этом Брюн уточнил, что сладкий алкоголь наиболее вреден для здоровья, так как увеличивает нагрузка на печень.

Также эксперт отметил, что печень хуже перерабатывает спиртное в ночное время, и это приводит к повышению алкогольного токсикоза, передает РИА Новости.

Роскачество ранее дало советы по выбору шампанского. В частности, в организации призвали обратить внимание на отличия настоящего шампанского от "игристых винных напитков".