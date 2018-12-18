Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18 декабря, 04:33

В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков к Новому году

общество Новый год

18 декабря, 04:33

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/milanchikov

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что при выборе алкоголя следует отдать предпочтение белому сухому вину.

По его словам, оно нанесет наименьший вред организму. При этом Брюн уточнил, что сладкий алкоголь наиболее вреден для здоровья, так как увеличивает нагрузка на печень.

Также эксперт отметил, что печень хуже перерабатывает спиртное в ночное время, и это приводит к повышению алкогольного токсикоза, передает РИА Новости.

Роскачество ранее дало советы по выбору шампанского. В частности, в организации призвали обратить внимание на отличия настоящего шампанского от "игристых винных напитков".

Читайте также

общество Новый год

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика