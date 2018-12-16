Россиян предупредили о перебоях с поставками алкоголя перед Новым годом

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Россиян предупредили о возможных перебоях с поставками алкоголя перед новогодними праздниками. Импортеры не могут ввезти необходимое количество продукции из-за нехватки акцизных марок, сообщают "Ведомости".

Как рассказал изданию глава Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов, сложности возникли после ввода новых специальных и акцизных марок, которые необходимы для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 года. Центральная акцизная таможня пока не принимает заявления от импортеров на новые марки, а марки старого образца перестали выдавать с октября 2018 года, пояснил Филатов.

По словам гендиректора комитета производителей алкогольной продукции Александра Романова, новые марки должны были появиться 1 октября, однако их еще не напечатали. Он посетовал, что переходный период совпал с пиком предновогодних продаж. При этом представитель отрасли успокоил покупателей, подчеркнув, что некоторые напитки могут стать дефицитными, но большую часть алкогольного импорта это не затронет.

Сотрудник Центральной акцизной таможни, в свою очередь, заявил об отсутствии проблем с получением акцизных марок. По его словам, сейчас импортеры могут не только получить марки старого образца, но и подать заявления на новые марки. Они будут доступны в следующем году, когда ФТС и Гознак подпишут контракт, добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в столице ограничат продажу алкоголя. Ограничения будут действовать в местах проведения праздничных мероприятий, уточнили городские власти. Кроме того, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции пообещал провести предновогодние рейды по проверке нелегальной продажи алкоголя.