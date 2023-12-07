Путин заявил, что банковская система РФ заработает более трех трлн рублей в 2023 году

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По итогам 2023 года российская банковская система заработает более трех триллионов рублей. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.

"У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 триллионов рублей", – цитирует президента ТАСС.

Таким образом, по словам Путина, банки получат средства, которые потеряли в прошлом году, и выручат дополнительную прибыль.

Между тем глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров ранее сообщил, что по итогам 2023 года налоговые поступления в бюджет составят около 46 триллионов рублей. По его словам, предполагаемая сумма – это рост на 9%. В региональных сборах и налогах зафиксирован рост на 14%, в НДФЛ и нефтегазовых налогах – на 13%.

