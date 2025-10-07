Помощник президента РФ Ушаков: разговор Путина и Трампа не запланирован

Фото: kremlin.ru

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин не планирует созваниваться с американским лидером Дональдом Трампом в день своего рождения, 7 октября. Его слова передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что у Путина в день рождения, помимо личных дел, есть рабочие планы. В частности, во второй половине дня российский лидер собирался провести совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Песков подчеркнул, что заседание будет посвящено рабочим вопросам, а не только поздравлениям. Также ожидался ряд международных телефонных разговоров.

Президента РФ уже поздравил глава КНДР Ким Чен Ын. Он указал на выдающуюся роль главы государства в укреплении России как мировой державы, а также отметил успехи Путина в защите интересов страны.

Позвонил российскому лидеру и азербайджанский президент Ильхам Алиев. Он поздравил своего российского коллегу с днем рождения. В ответ Путин выразил благодарность. Кроме того, главы двух государств обсудили перспективы отношений РФ и Азербайджана.

Также пресс-секретарь российского президента сообщил, что поздравления Путин получает и от своих внуков. По его словам, пожелания всегда сопровождаются теплотой и любовью, как у обычных внуков и дедушек.

