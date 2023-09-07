Кремль не располагает данными об аресте экс-командира армии ПВО Огиенко – Песков

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Кремль не располагает информацией об аресте по делу о взятке экс-командира 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения генерал-майора Константина Огиенко. Об этом заявил президента России Дмитрий Песков.

"Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет", – сказал представитель Кремля.

Немногим ранее сообщалось, что Огиенко был арестован по делу о взятке в особо крупном размере. Предварительно установлено, что с 28 по 29 июня 2023 года Огиенко вместе с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким в Долгопрудном путем вымогательства заполучил 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации "Надежда".

Как стало известно, всего Огиенко планировал получить от женщины 30 миллионов рублей за содействие в отчуждении в пользу руководителя "Надежды" земельного участка Минобороны РФ. В отличие от Беляцкого, Огиенко не признал свою вину, а также не стал давать показания.

Согласно постановлению 235-го гарнизонного военного суда, арест экс-командира продлен до 27 ноября 2023 года. В случае признания виновным генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

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