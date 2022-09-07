Путин примет участие в открытии движения на ряде участков дорог 8 сентября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 8 сентября в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия движения на новых участках трасс М-12, М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что протяженность вводимого в эксплуатацию отрезка магистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань составляет 23 километра. Он соединит Центральную кольцевую автодорогу с Московским большим кольцом.

Также президент примет участие в открытии 40-километрового участка ремонтируемой трассы М-5 Челябинск – Екатеринбург. В результате реконструкции магистраль будет расширена до четырех полос. Открытие же нового участка Екатеринбургской КАД замкнет автомобильное движение вокруг города.

Открытие данных участков трасс не только снизит нагрузку на региональную транспортную сеть, но и существенно облегчит дальние перевозки, поскольку все они являются частями единой транспортной артерии от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.

Ранее Владимир Путин открыл движение по Архангельскому мосту в Череповце в Вологодской области. Он выступил с речью на церемонии открытия по видеосвязи. Президент РФ отдал команду, и движение было запущено. Путин сделал акцент на том, что новый мост через Шексну значительно улучшит транспортное сообщение северо-запада России с другими регионами.

