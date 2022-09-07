Путин примет участие в открытии движения на ряде участков дорог 8 сентября

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин 8 сентября в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия движения на новых участках трасс М-12, М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что протяженность вводимого в эксплуатацию отрезка магистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань составляет 23 километра. Он соединит Центральную кольцевую автодорогу с Московским большим кольцом.
Также президент примет участие в открытии 40-километрового участка ремонтируемой трассы М-5 Челябинск – Екатеринбург. В результате реконструкции магистраль будет расширена до четырех полос. Открытие же нового участка Екатеринбургской КАД замкнет автомобильное движение вокруг города.
Открытие данных участков трасс не только снизит нагрузку на региональную транспортную сеть, но и существенно облегчит дальние перевозки, поскольку все они являются частями единой транспортной артерии от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.
Ранее Владимир Путин открыл движение по Архангельскому мосту в Череповце в Вологодской области. Он выступил с речью на церемонии открытия по видеосвязи. Президент РФ отдал команду, и движение было запущено. Путин сделал акцент на том, что новый мост через Шексну значительно улучшит транспортное сообщение северо-запада России с другими регионами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: