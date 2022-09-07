Путин назвал идею ограничения цен на газ РФ очередной бесперспективной глупостью

Фото: depositphotos/Zoooom

Ограничение цен на российский газ является очередной глупостью. Об этом заявил Владимир Путин.

По его словам, это нерыночное решение не имеет никаких перспектив. Он добавил, что все административные ограничения в области мировой торговли ведут к повышению цен и диспропорциям.

Президент выразил мнение, что рост цен на газ связан с отказом Европы от привязки к ценам на нефть в долгосрочных контрактах на поставку газа.

"Навязав нам эти дурацкие решения в торговле газом и теперь столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают как от этого уйти. Как? Ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, которая приведет к дальнейшему росту цен на мировых рынках, в том числе в Европе", – приводит слова Путина ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. По ее словам, ЕК планирует выступить с подобным предложением в ближайшее время. Она добавила, что европейским странам удалось заполнить газовые хранилища на 80%.

