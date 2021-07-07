Путин 8 июля откроет движение по ЦКАД

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин в четверг, 8 июля, примет участие в открытии Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что президент посетит Центральный пункт управления ЦКАД, откуда запустит движение по заключительному участку дороги, в который входит развязка на пересечении ЦКАД-4 и трассы М5 "Урал", участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и трассы М10 "Россия".

"Трасса, построенная в соответствии с поручением главы государства, проходит по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта", – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе государственной компании "Автодор" сообщили, что движение автомобилей по всей ЦКАД планируется запустить в середине лета.

По словам Сергея Собянина, запуск ЦКАД позволит разгрузить МКАД и другие магистрали столицы. Глава города подчеркнул, что это является большим подспорьем для Москвы и Подмосковья.