В Кремле ответили на призыв Лондона "изменить поведение"

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Москва не намерена менять поведение по отношению к Лондону, так как стремится к взаимовыгодному сотрудничеству. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не будем менять, потому что единственное чего Россия хочет – выгодных отношений, которые основываются на учете интересов друг друга", – цитирует Пескова РИА Новости. По словам официального представителя Кремля, "в этой линии поведения нет ничего предосудительного". Как пояснил Песков, "как раз иные проявления вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия".

Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что Москва и Лондон должны "перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями". Впоследствии официальный представитель канцелярии британского премьера призвала Россию "изменить свое поведение", чтобы улучшить отношения с Соединенным Королевством.