Путин поручил доработать концепцию благоустройства территории МГУ на Воробьевых горах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил кабмину и Московскому государственному университету (МГУ) имени Ломоносова разработать и реализовать план благоустройства территории вуза на Воробьевых горах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Подобное поручение президент дал в преддверии 270-летия со дня образования университета. При разработке концепции благоустройства Путин рекомендовал учесть мнения студентов и аспирантов.

Ответственными за исполнение поручения назначены Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий. Доклады по итогам работы ожидаются до 1 августа 2023 года и до 1 марта 2024 года.

Ранее Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ. В новом кластере разместятся компании, занимающиеся научно-технологической и внедренческой деятельностью. Для студентов в кластере обустроили коворкинги.

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

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