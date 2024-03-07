Путин заявил, что самым значимым в 2023 году для него было происходящее в зоне СВО

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Для Владимира Путина самыми значимым событием прошлого года стало происходящее в зоне спецоперации на Украине. Глава государства сказал об этом в рамках общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища, передает ТАСС.

"Это такая череда событий, но, конечно, так же, как и для страны в целом, для меня и для вас, я думаю, все самое яркое, значимое происходило на поле боя – в зоне специальной военной операции", – подчеркнул он.

Не менее важными были встречи с военнослужащими, женщинами, которые выполняют свой долг в зоне боевых действий, а также с их семьями, добавил Путин. По его словам, эти события носят наиболее яркую национальную окраску.

Также одной из приоритетных тем было развитие российской экономики, отметил президент РФ. Он объяснил, что она является основой всех остальных сфер, и успехи, которых удалось достичь, не были бы возможны без роста экономических показателей.

Ранее Путин в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин – участниц СВО. Он отметил, что в зоне боевых действий свои задачи выполняют сотни женщин-военных и медиков.

До этого стало известно, что депутат Заксобрания Челябинской области Елена Колесникова поехала добровольцем в зону СВО вслед за мужем. Она подписала контракт с Минобороны РФ.



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