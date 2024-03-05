Путин поблагодарил женщин – участниц СВО за стойкость и милосердие

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Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин – участниц СВО. Он отметил, что в зоне боевых действий свои задачи выполняют сотни женщин-военных и медиков.

"Знаю, что на форуме состоится награждение лауреатов премии "По зову женского сердца", в том числе участниц специальной военной операции. Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей", – подчеркнул глава государства.

В числе лауреатов конкурса присутствуют организаторы и активные участники волонтерских бригад. Российский лидер поблагодарил их за мужество, отзывчивость и душевную щедрость.

Ранее стало известно, что депутат Заксобрания Челябинской области Елена Колесникова поехала добровольцем в зону СВО вслед за мужем. Она подписала контракт с Минобороны РФ. Как сообщили в пресс-службе челябинского регионального отделения партии "Единая Россия", препятствий для отъезда у женщины не было.

