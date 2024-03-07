Путин заявил, что чем больше женщин в руководстве страны, тем лучше

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Чем больше женщин будет на руководящих должностях в стране, тем лучше. С таким заявлением выступил Владимир Путин во время Всемирного фестиваля молодежи, пишет ТАСС.

Российский президент отметил, что на сегодняшний день в России много женщин на разных уровнях руководства. Вместе с тем в правительстве РФ в данный момент не так много женщин, признал Путин.

Ранее исследование аналитиков показало, что около 58% россиянок совмещают с зачастую тяжелой работой домашние и семейные обязанности. При этом 67% из них считают, что их труд недооценивают.

До этого Владимир Путин поблагодарил женщин – участниц СВО за стойкость и милосердие. Он отметил, что в зоне боевых действий свои задачи выполняют сотни женщин-военных и медиков.

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