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Путин заявил, что чем больше женщин в руководстве страны, тем лучше
Фото: kremlin.ru
Чем больше женщин будет на руководящих должностях в стране, тем лучше. С таким заявлением выступил Владимир Путин во время Всемирного фестиваля молодежи, пишет ТАСС.
Российский президент отметил, что на сегодняшний день в России много женщин на разных уровнях руководства. Вместе с тем в правительстве РФ в данный момент не так много женщин, признал Путин.
Ранее исследование аналитиков показало, что около 58% россиянок совмещают с зачастую тяжелой работой домашние и семейные обязанности. При этом 67% из них считают, что их труд недооценивают.
До этого Владимир Путин поблагодарил женщин – участниц СВО за стойкость и милосердие. Он отметил, что в зоне боевых действий свои задачи выполняют сотни женщин-военных и медиков.
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