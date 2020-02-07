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Политика

10:26

Творчество рэпера Элджея требуют признать экстремистским

власть политика культура общество

Фото: instagram.com/sayonaraboy

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что творчество музыканта Алексея Узенюка, известного как Элджей, нужно признать экстремистским.

"Элджей – это испражнение музыки. Запретили и запретили (выступление музыканта в Челябинске. – Прим. ред.), ничего страшного. Это не какой-то там шедевр, чтобы о нем заботиться. Его песни надо признать экстремистскими и запретить, пускай поет в других странах", – сказал Милонов Агентству "Москва".

Как стало известно ранее, челябинское управление ФАС нашло признаки нарушения закона о рекламе в размещении информации о концерте рэпера Элджея, который должен был состояться в Челябинске 15 марта. В итоге концерт отменили.

Элджей – один из самых популярных российских хип-хоп-исполнителей. Всероссийская известность пришла к артисту в 2017 году, когда песня "Розовое вино", записанная вместе с Федуком, стала одним из главных русскоязычных хитов года.

Ранее о запрете рэп-концертов высказался Владимир Путин. Он призвал осторожно относиться к запретам рэп-концертов и других областей культуры. Президент заявил, что способ "хватать и не пущать" не приведет к положительному результату.

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