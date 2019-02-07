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15:20

Депутат предложил увеличить налог для телеканалов за аморальные программы

власть общество культура

15:20

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Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Daniel Law

В России могут создать рейтинг просвещенности телепередач, исходя из которого будет увеличиваться или уменьшаться налоговая нагрузка на телеканалы. С инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

В качестве примера депутат привел взимание повышенного налога с продажи табачной продукции.

"С телеканалов, которые наносят вред моральному здоровью, создавая аморальные программы, тоже можно было бы взимать повышенный налог", — отметил Шолохов в беседе с Агентством "Москва".

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за запрет телешоу "Битва экстрасенсов". Он предложил отправить участников программы на Новую Землю, где они бы боролись за выживание. По его мнению, в России необходимо запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам.

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власть общество культура

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