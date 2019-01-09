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17:46

В Госдуме предложили прививать молодежи культуру пития через телепередачи

общество

17:46

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Фото: depositphotos/olgasweet

Член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк предложил через телепередачи прививать молодежи культуру пития.

"Надо, может быть, проводить передачи на телевидении, рассказывать о культуре пития, как это делается в Испании, в Италии. Там же выпивают и вино, и пиво. Никто не спивается", – цитирует Третьяка Агентство "Москва".

При этом он считает, что запреты не способствуют снижению потребления алкоголя. По мнению Третьяка, если человеку что-то запрещают, он будет покупать этого только больше.

В конце декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить рекламу пива и напитков на основе пива в теле- и радиопрограммах с 23:00 до 7:00, а также во время спортивных трансляций.

В Минкомсвязи поддержали идею, в Минздраве же не одобрили. Академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров также высказал мнение на этот счет.

общество

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