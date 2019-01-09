В Госдуме предложили прививать молодежи культуру пития через телепередачи

Член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк предложил через телепередачи прививать молодежи культуру пития.
"Надо, может быть, проводить передачи на телевидении, рассказывать о культуре пития, как это делается в Испании, в Италии. Там же выпивают и вино, и пиво. Никто не спивается", – цитирует Третьяка Агентство "Москва".
При этом он считает, что запреты не способствуют снижению потребления алкоголя. По мнению Третьяка, если человеку что-то запрещают, он будет покупать этого только больше.
В конце декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить рекламу пива и напитков на основе пива в теле- и радиопрограммах с 23:00 до 7:00, а также во время спортивных трансляций.
В Минкомсвязи поддержали идею, в Минздраве же не одобрили. Академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров также высказал мнение на этот счет.
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