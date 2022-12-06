В Кремле нет стандартных циркуляров для регионов по празднованию Нового года – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кремль не разрабатывал каких-либо циркуляров относительно стандартов празднования Нового года в российских регионах и государственных компаниях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Его его словам, администрация президента не направляла подобных рекомендаций властям субъектов РФ, однако существует преобладающая точка зрения по данному вопросу.

"Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации, что является абсолютно нормальным", – пояснил представитель Кремля.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что доходы, которые Москва получит от проведения новогодних мероприятий, будут направлены в поддержку специальной военной операции на Украине.

Аналогичное решение приняли власти Санкт-Петербурга, Калуги и Нижнего Новгорода. Однако некоторые регионы России, напротив, приняли решение отказаться от новогодних мероприятий из-за спецоперации.

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