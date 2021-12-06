Песков призвал не верить неподтвержденным данным о новом штамме коронавируса в России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на неподтвержденные данные о том, что в России якобы зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает РИА Новости.

"Я знаю, что в Штабе проведена работа – все работают. От кого эта информация появилась о том, что первые случаи появились? Давайте не будем комментировать неподтверждённую информацию", – сказал представитель Кремля в ответ на соответствующее замечание одного из журналистов.

Он добавил, что Оперштаб по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ провел работу по предотвращению распространения штамма "Омикрон" в стране, о чем до этого просил президент.

"В Штабе, я знаю, что проведена работа. Все работает", – заключил Песков.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря разработать план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса. При его разработке рекомендовано обратить особое внимание на повышение эффективности тест-систем и вакцин для профилактики COVID-19, поддержание повышенной готовности системы здравоохранения, обновление методических рекомендаций по лечению больных с коронавирусом, а также привлечение дополнительных работников.

