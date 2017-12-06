Путин внес в Госдуму закон о выплатах малоимущим семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о ежемесячных выплатах семьям c детьми. Информация о документе содержится в думской электронной базе данных.

Речь идет о пособиях малоимущим семьям при рождении первого ребенка. Выплаты предлагается ввести с 2018 года. Пособия будут платить до достижения ребенком полутора лет. В первый год действия новой демографической инициативы пособие будет составлять примерно 10,5 тысячи рублей – сумма будет меняться в зависимости от региона.

Ранее сообщалось, что общая сумма выплат за рождение первого ребенка в 2018 году составит 21 миллиард рублей. Объем выделенных на демографическую инициативу президента средств назвали в пресс-службе вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец. Предполагается, что помощь получат порядка 339 тысяч семей.

Кроме того планируется продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить возможности его использования.