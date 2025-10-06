Путин утвердил делегацию на саммит АТЭС в Южной Корее

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал распоряжение об отправке российской делегации на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Российская делегация примет участие в форуме в период с 29 октября по 2 ноября. Ее возглавит зампред правительства РФ Алексей Оверчук, следует из документа. Остальной состав делегации поручено утвердить правительству России.

Форум АТЭС представляет собой межправительственное мероприятие. Он был впервые проведен в 1989 году и объединил экономики 21 страны, включая Россию. В 2025 году председательство в АТЭС перешло к Южной Корее, которая намерена работать под девизом "Создание устойчивого будущего".

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести переговоры в рамках саммита АТЭС. Уточнялось, что встреча двух лидеров обсуждается, но каких-либо договоренностей между сторонами нет.

