В Кремле заявили об отсутствии реакции на присуждение Нобелевской премии Мохаммади

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на присуждение Нобелевской премии мира 2023 года иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, заявил об отсутствии комментариев по теме.

"Нет, у нас на это нет никакой реакции", – сказал он.

Норвежский нобелевский комитет ранее объяснил вручение премии Мохаммади ее борьбой против угнетения женщин, а также продвижением человеческих прав и свобод. Сейчас женщина отбывает тюремный срок, однако даже это, пояснили в организации, не помешало ей продолжить борьбу.

Между тем Нобелевской премии по литературе был удостоен норвежский драматург Юн Фоссе, по химии – ученые Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов, по медицине – Каталин Карико и Дрю Вайсман, по физике – американец Пьер Агостини, австриец Ференц Крауш и француженка Анн Л`Улье.



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