Песков заявил, что главу Национального центра исторической памяти пока не выбрали

Фото: kremlin.ru

В Кремле не принимали решение, касающееся выбора будущего главы Национального центра исторической памяти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока точно не известно", – заявил он.

Представитель Кремля обратил внимание, что в контексте выдвинутого предложения обсуждался вопрос создания учреждения на базе Музея Победы. Конкретной кандидатуры на пост руководителя центра еще не выдвигалось.

С инициативой создать Национальный центр исторической памяти в РФ ранее выступил Владимир Путин. По его мнению, в учреждении могли бы разместиться подлинные документы, в которых содержится информация о преступлениях, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Речь шла о материалах, хранящихся в архивах ФСБ и Минобороны РФ.

