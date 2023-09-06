06 сентября, 12:59Общество
Песков заявил, что главу Национального центра исторической памяти пока не выбрали
Фото: kremlin.ru
В Кремле не принимали решение, касающееся выбора будущего главы Национального центра исторической памяти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока точно не известно", – заявил он.
Представитель Кремля обратил внимание, что в контексте выдвинутого предложения обсуждался вопрос создания учреждения на базе Музея Победы. Конкретной кандидатуры на пост руководителя центра еще не выдвигалось.
С инициативой создать Национальный центр исторической памяти в РФ ранее выступил Владимир Путин. По его мнению, в учреждении могли бы разместиться подлинные документы, в которых содержится информация о преступлениях, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Речь шла о материалах, хранящихся в архивах ФСБ и Минобороны РФ.
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