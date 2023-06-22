Володин заявил, что мир снова столкнулся с нацизмом в лице Киева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мир снова столкнулся с нацизмом в лице киевского режима, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В День памяти и скорби, 22 июня, соответствующая публикация появилась в его телеграм-канале.

Как отметил Володин, ровно 82 года назад в этот день началась Великая Отечественная война. События того времени до сих пор отзываются в сердцах людей скорбью, добавил он.

Парламентарий обратил внимание, что проявления нацизма есть и в современном мире. Так, украинские власти открыто заявляют о своих целях – это геноцид русских, то есть убийство как можно большего количества граждан РФ. По его мнению, происходящее в настоящее время является "развязанной Вашингтоном и Брюсселем войной".

Все это говорит о том, что уроки истории так и не были усвоены, считает спикер ГД.

"Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, что после 22 июня 1941 года наступило 9 мая 1945 года – День Победы над нацистской нечистью. Так будет и в этот раз", – резюмировал он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что националисты пытаются переписать историю Второй мировой войны и развязать третью мировую.

В свою очередь, Владимир Путин выразил недоумение, как президент Украины Владимир Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать последователей Степана Бандеры.

Он также обратил внимание, что Владимира Ленина, основавшего Украину, "сбрасывают с пьедестала", а на его место ставят Бандеру. Помимо этого, российский лидер назвал организатора украинского националистического движения фашистом.



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