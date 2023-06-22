Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:46

Политика

Володин заявил, что мир снова столкнулся с нацизмом в лице Киева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мир снова столкнулся с нацизмом в лице киевского режима, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В День памяти и скорби, 22 июня, соответствующая публикация появилась в его телеграм-канале.

Как отметил Володин, ровно 82 года назад в этот день началась Великая Отечественная война. События того времени до сих пор отзываются в сердцах людей скорбью, добавил он.

Парламентарий обратил внимание, что проявления нацизма есть и в современном мире. Так, украинские власти открыто заявляют о своих целях – это геноцид русских, то есть убийство как можно большего количества граждан РФ. По его мнению, происходящее в настоящее время является "развязанной Вашингтоном и Брюсселем войной".

Все это говорит о том, что уроки истории так и не были усвоены, считает спикер ГД.

"Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, что после 22 июня 1941 года наступило 9 мая 1945 года – День Победы над нацистской нечистью. Так будет и в этот раз", – резюмировал он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что националисты пытаются переписать историю Второй мировой войны и развязать третью мировую.

В свою очередь, Владимир Путин выразил недоумение, как президент Украины Владимир Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать последователей Степана Бандеры.

Он также обратил внимание, что Владимира Ленина, основавшего Украину, "сбрасывают с пьедестала", а на его место ставят Бандеру. Помимо этого, российский лидер назвал организатора украинского националистического движения фашистом.

Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине при продолжении обстрелов России

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика