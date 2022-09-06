Путин поздравил Кадырова и жителей Чечни со 100-летием образования республики

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Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и жителей региона со 100-летием образования республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, поздравления российский лидер направил по телефону.

Ранее Кадыров заявил, что думает об уходе с поста главы республики. Он выложил видео, в котором отметил, что руководит регионом уже 15 лет. Как отметил глава Чечни, уходить нужно вовремя. Он признался, что уже начал обсуждать этот вопрос со своими коллегами.

