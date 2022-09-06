Политолог назвал цель заявлений Кадырова о бессрочном отпуске

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Заявлениями о возможном уходе со своего поста лидер Чечни Рамзан Кадыров показал, что не держится за власть, считает политолог Константин Калачев.

"Кадыров продемонстрировал, что он не держится за власть и имеет какие-то иные ценности. Вместе с тем, он показал и то, насколько он ценен. Ясно, что в любом случае он не ушел бы в никуда: уже появлялись сообщения о том, что он может возглавить Росгвардию", – отметил он в беседе с "Лентой.ру".

Кроме того, подобными высказываниями глава региона показал свою системность и важность для Чечни. Он также продемонстрировал готовность жертвовать своими интересами для общего дела.

"Кадырову хотелось показать, что он востребован особенно в условиях специальной военной операции и готов выполнять все, что поручит ему Путин", – добавил эксперт.

По мнению Калачева, подобные заявления также позволили главе Чечни увеличить свою цитируемость в соцсетях, а это, в свою очередь, поможет набрать ему политические очки.

3 сентября Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором заявил, что думает об уходе с поста главы республики. Он отметил, что руководит регионом уже 15 лет. Политик добавил, что, по его мнению, он уже "засиделся" и "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя заявление Кадырова, отметил, что его уход с поста главы Чечни стал бы большой потерей для жителей этой республики и россиян в целом.

Сенатор подчеркнул, что под его руководством Чечня превратилась в один из самых стабильных субъектов России.

