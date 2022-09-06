Кадыров заявил, что не намерен уходить с поста главы Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ближайшее время не намерен уходить с поста руководителя региона. По его словам, рекорд по длительности работы на посту главы региона составляет 27 лет.

"Теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель", – написал он в своем телеграм-канале.

3 сентября Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором заявил, что думает об уходе с поста главы республики. Он отметил, что руководит регионом уже 15 лет. Политик добавил, что, по его мнению, он уже "засиделся" и "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя заявление Кадырова, отметил, что его уход с поста главы Чечни стал бы большой потерей для жителей этой республики и россиян в целом.

Сенатор подчеркнул, что под его руководством Чечня превратилась в один из самых стабильных субъектов России.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль видел сообщения Кадырова о возможной отставке, но пока это заявление "никак не материализовалось".