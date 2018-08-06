Американский сенатор пригласил членов Совета Федерации в Вашингтон

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Сенатор США Рэнд Пол пригласил членов комитета Совета Федерации РФ по международным делам посетить Вашингтон, сообщает РИА Новости.
По итогам встречи с главой комитета Константином Косачевым в Москве Пол заявил, что стороны также готовы обсуждать возможность организации встречи на нейтральной территории.
Рассказывая о цели своего приезда в Россию, сенатор заявил, что странам необходимо создавать открытые каналы коммуникации.
При этом он подчеркнул, что поддержание диалога "не значит, что у нас нет разногласий". Пол отметил, что в последнее время отношения между США и Россией испортились.
"Поэтому я приехал сюда, чтобы сказать, что многие американцы хотят дипломатии, взаимодействия (с Россией), и я один из них", – добавил сенатор.
Вместе с Рэндом Полом на встречу с российскими парламентариями в Москву прибыли член Сената законодательного собрания штата Техас Питер Геттлер и президент Института Катона Дон Хаффайнс.
Предыдущая поезда американских конгрессменов и сенаторов в Россию состоялась в конце июня – начале июля.
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