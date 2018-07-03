Косачев назвал неожиданной идею сенаторов США посетить Москву

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В Москву прибыла делегация конгрессменов США во главе с руководителем комитета американского Сената по ассигнованиям Ричардом Шелби.

Сегодня конгрессмены встретятся с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

По словам Косачева, которого цитируют "Известия", встреча может стать первым шагом для возобновления контактов. При этом российский сенатор отказался прогнозировать, что сподвигло американских сенаторов на диалог.

"До этого мы неоднократно предлагали нашим американским партнерам в нижней и верхней палатах конгресса восстановить межпарламентский диалог. Но все наши инициативы до сих пор заканчивались ничем. Поэтому мы узнали о готовящемся визите с некоторой долей неожиданности", – рассказал Косачев.

Глава американской делегации ранее заявил, что надеется на встречу в Москве с Владимиром Путиным. Но, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, такая встреча в графике президента не значится.

Визит делегации парламентариев США в Россию начался 30 июня и продлится до 5 июля. Он выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первому полноценному саммиту РФ-США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Поездка американских законодателей в Россию началась с Санкт-Петербурга, где они встретились с губернатором города Георгием Полтавченко и посетили Эрмитаж.