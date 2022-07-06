Казахстан не принимал решения о поддержке санкций против России – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщения о том, что Казахстан может присоединиться к антироссийским санкциям. Он отметил, что пока никаких решений по этому вопросу не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать не те вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий", – подчеркнул Песков.

По мнению представителя Кремля, Казахстан, безусловно, остается дружественной для России страной.

По его словам, контакты между странами осуществляются на постоянной основе.

"Наши правительства находятся в постоянном контакте. Буквально позавчера на "Иннопроме" были межправительственные российско-казахстанские переговоры", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, поскольку расширение применения принципа права наций на самоопределение приведет к хаосу. По его словам, в Казахстане имеются разные мнения относительно текущей ситуации на Украине, поскольку в республике созрело открытое гражданское общество.

