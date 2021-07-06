В Кремле прокомментировали возможное закрытие границ регионов из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости принятия в некоторых российских регионах оперативных и жестких мер из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры", – приводит его слова ТАСС.

При этом он добавил, что закрытие границ между субъектами является излишней мерой, которую власти вряд ли бы поддержали.

Ранее у представителя Кремля поинтересовались о возможности введения новых антиковидных ограничений в России на федеральном уровне. Дмитрий Песков в ответ заявил, что не располагает подобной информацией, и подчеркнул, что решение вопроса о принятии различных мер в связи с эпидемической ситуацией остается за регионами.

На сегодняшний день в России выявлено 5 658 672 случая коронавируса. За весь период умерли 139 316 человек, выздоровели 5 101 852.

