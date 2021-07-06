Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин во вторник, 6 июля, посетит с рабочей поездкой Кузбасс. Президент в том числе примет участие в праздновании 300-летия региона. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что в рамках визита в Кемеровскую область, Путин посетит президентское кадетское училище, а также строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств. Помимо этого, глава государства возложит цветы к монументу "Память шахтерам" и проведет двустороннюю встречу с губернатором региона.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать все, чтобы Владимир Путин оставался президентом России как можно дольше, поскольку при нем страна станет еще сильнее.
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