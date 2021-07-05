Песков рассказал о ходе работы Путина над исторической статьей

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин самостоятельно работает над исторической статьей про Украину и не нуждается в помощи, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Никакой помощи не нужно, президент сам работает над этой статьей, как только она будет готова, мы ее опубликуем", – сказал Песков.
Также он прокомментировал возможное издание полного собрания статей, речей и интервью Путина, отметив, что данные материалы и так доступны всем желающим на сайте президента.
"Вы знаете, они фактически изданы. Все они на сайте президента и доступны желающим <...>. Это все доступно для любого гражданина и для любого издательства, потому что это находится в открытом доступе для всех граждан", – заключил представитель Кремля.
Ранее Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что займется написанием аналитической статьи об истории русского народа и его связи с Украиной. Он также заявил, что русские и украинцы являются одним народом, и подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. По словам президента, таковым является только руководство страны.
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