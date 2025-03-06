Песков заявил, что Россия анализирует данные о контактах США с украинской оппозицией

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Россия анализирует информацию о якобы контактах США с украинской оппозицией, но анонимным источникам не доверяет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Много сейчас очень информации – информации в основном со ссылкой на источники. Что там правда, что там ложь – разобраться невозможно", – отметил Песков.

Он добавил, что подобные сведения пока не повод для каких-то оценок или комментариев.

Ранее издание Politico со ссылкой на нескольких депутатов Верховной рады заявляло, что четыре высокопоставленных представителя команды американского президента Дональда Трампа якобы провели тайные переговоры с политическими оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского.

Упоминались, в частности, бывший премьер Украины Юлия Тимошенко и ключевые фигуры партии "Европейская солидарность" экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Основной темой переговоров якобы стало проведение президентских выборов.

