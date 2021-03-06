В Кремле заявили, что Путин не контактировал с заболевшим COVID-19 Орешкиным

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично не контактировал с Максимом Орешкиным, у которого нашли COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"У них не было прямых контактов", – подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков отметил, что в связи с этим Владимир Путин не будет уходить на самоизоляцию.

В субботу, 6 марта, стало известно, что помощник президента России Максим Орешкин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

