В Кремле заявили, что Путин не контактировал с заболевшим COVID-19 Орешкиным

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично не контактировал с Максимом Орешкиным, у которого нашли COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
"У них не было прямых контактов", – подчеркнул представитель Кремля.
Также Песков отметил, что в связи с этим Владимир Путин не будет уходить на самоизоляцию.
В субботу, 6 марта, стало известно, что помощник президента России Максим Орешкин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.