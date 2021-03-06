Пушков оценил идею пригласить "скопинского маньяка" на ток-шоу

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею пригласить "скопинского маньяка" Виктора Мохова на ток-шоу российского телевидения. Об этом он написал в своем Telegram.

Пушков посчитал, что спорить на данную тему странно. Спикер сравнил вопросы права и морали человека.

"Право быть приглашенным на ТВ отсидевший маньяк имеет, но у него нет морального права появляться на экране", – написал Пушков.

Сенатор также посчитал, что у авторов ток-шоу нет моральных прав приглашать Мохова в эфир. Он выразил недоумение, чем бывший заключенный может поделиться с телезрителями.

"В УК (Уголовном кодексе. – Прим. Ред.) морально-нравственный закон не прописан. Но он есть. И должен быть, иначе общество превратится в бездушное царство преступников их их адвокатов", – заключил Пушков.

Ранее представители ведущих федеральных телеканалов опровергли слухи об участии в их ток-шоу "скопинского маньяка".

3 марта "скопинский маньяк" вышел на свободу спустя 17 лет в исправительной колонии. В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет. Мохов держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. В неволе одна из девушек два раза рожала от него, но Мохов отбирал детей.