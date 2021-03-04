Соседи "скопинского маньяка" рассказали о страхах из-за его возвращения

13:48
Соседи "скопинского маньяка" высказались о его возвращении
Соседи "скопинского маньяка" Виктора Мохова рассказали о страхах, связанных с возвращением преступника домой. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Жители Скопина отмечают, что осужденный и отсидевший в заключении почти 17 лет Мохов не раскаялся и не признал вину в содеянном.
"За детей боимся, в первую очередь за своих. Потому что он сейчас придет и будет издеваться. Наше мнение такое", – заявила одна из жительниц района, где расположен дом Мохова.
Она подчеркнула, что никто из соседей не планирует проводить с ним профилактических бесед или каким-либо образом общаться. При этом соседи сошлись во мнении, что им достаточно, чтобы мужчина не контактировал с ними или же с детьми. Последним также объяснили, что общаться с бывшим заключенным нельзя.
Еще одна пожилая соседка "скопинского маньяка" заявила, что тревогу испытывают не только те, кто живет вблизи дома осужденного, но и весь город.
3 марта 70-летний Виктор Мохов вышел на свободу. Он провел 17 лет в исправительной колонии в Саратовской области за похищение и изнасилование двух девушек – 14 и 18 лет.
До родного города Мохов пока не доехал. После колонии он отправился в Москву для участия в одном из телешоу. По возвращении в Скопин мужчина обязан в течение 6 лет находиться под надзором правоохранительных органов.
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