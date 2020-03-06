Путин отметил активную скупку цветов накануне 8 Марта

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем и отметил, насколько активно перед 8 Марта раскупают цветы. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства побывал в Иванове и пообщался с представительницами общественности Ивановской области. Путин заявил, что поздравляет девушек уже сейчас, а официальное празднование опубликует позже в средствах массовой информации.

Президент обратил внимание на высокие продажи букетов.

"Сам праздник будет в выходной день, поэтому мужчины на предприятиях, на местах работы уже своих коллег-женщин поздравляют. Я тоже к этому присоединяюсь", – заверил собравшихся Путин.

Одна из девушек, участвовавших во встрече, призналась Путину в любви, а другая предложила создать вместе семью.

