РФ может принять "особые решения" по Арктическому совету при его неэффективности – Песков

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Россия продолжает работу в Арктическом совете, однако при его неэффективности страна может принять "особые решения". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия пока сохраняет там свою работу", – сказал представитель Кремля.

По его словам, если Россия поймет, что участие в какой-либо организации не соответствует ее интересам или перестало быть для нее эффективным, она рассмотрит вопрос "особого решения" по этому вопросу.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов не исключил выход страны из Арктического совета.

Он уточнил, что совет осуществляет деятельность на самых малых оборотах. По его словам, норвежская сторона, являясь председателем в организации, старается возобновить работу в полном формате, однако не может найти поддержку среди других участниц.

