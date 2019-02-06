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11:21

В Госдуме осудили США за законопроект о санкциях против Сирии

власть за рубежом

11:21

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Фото: depositphotos/izanbar

Принятие сенатом конгресса США законопроекта, подразумевающего санкции против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана, указывает на двойные стандарты в политике Вашингтона. Такую точку зрения высказал зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

"Армия САР и группировка российских войск с другими союзниками достаточно успешно борются с терроризмом, он практически уничтожен. И именно в этот период США пытаются ввести санкционные меры", – заявил депутат в беседе с телеканалом RT.

Он также обвинил американские власти в пособничестве террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), которую Вашингтон использует" для достижения геополитических целей в регионе".

Что касается санкций, то они, по мнению Шведкова, могут затронуть сферы военно-технического сотрудничества, а также общие экономические вопросы.

Ранее сенат США одобрил законопроект, предусматривающий санкции против Сирии и ее союзников. За документ проголосовали 77 из 100 сенаторов. Далее законопроект поступит в палату представителей, а затем – на подпись к президенту США Дональду Трампу.

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власть за рубежом

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